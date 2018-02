'Desde que resolva o Rio, ótimo', diz Maia sobre Temer lançar candidatura

CAROLINA LINHARES BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse não ver problema em que a intervenção federal no Rio crie condições para que o presidente Michel Temer (MDB) seja candidato à reeleição, desde que haja de fato solução para a violência e que a ação não tenha sido feita com base na eleição. "Só espero que a decisão não tenha sido baseada na eleição, mas as consequências dela, se levarem o presidente a isso e com o resultado positivo, bom para o Rio de Janeiro. Isso é o mais importante", afirmou durante entrevista à imprensa em Belo Horizonte (MG). Maia afirmou que trabalha para que a intervenção tenha sucesso. O plano foi aprovado pelo Congresso nesta semana. "O que eu espero é que efetivamente a intervenção no Rio tenha um diagnóstico claro, um planejamento claro e um resultado positivo. Se isso gerar condições para que o presidente seja candidato, ótimo", completou. Para Maia, a viabilização da candidatura de Temer "significa que nós tivemos sucesso, a sociedade teve sucesso, a intervenção teve sucesso". "Depois de mais de 30 anos, desde que eu tenho dez anos, que esse assunto é pauta no meu Estado, se ele tiver uma solução mínima e isso gerar as condições de o presidente ser candidato, não tenho nenhum problema com isso." O presidente da Câmara afirmou ainda que nunca conversou com Temer a respeito da candidatura, mas que "é um direito legítimo". "Todo brasileiro apto a votar está apto a ser votado. É um direito que todo brasileiro tem." DEM Maia esteve em Belo Horizonte acompanhado do ministro da Educação, Mendonça Filho, para assinar uma transferência de R$ 17,5 milhões para a rede municipal de educação da cidade. O prefeito Alexandre Kalil (PHS) participou do evento. Ainda comentando as eleições presidenciais deste ano, o ministro, que também é do DEM, afirmou que o partido está unido em torno do nome de Maia para a corrida ao Planalto. Mendonça disse que a opção do DEM é por lançar sua própria candidatura em vez de integrar a chapa do PSDB na posição de vice. Segundo o ministro, a candidatura de Maia será oficializada na convenção do partido, no dia 8 de março, quando o prefeito de Salvador, ACM Neto, assumirá a presidência da sigla.