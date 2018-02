Gol passa a cobrar para reservar assentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Gol passa a cobrar uma taxa para o consumidor que deseja reservar assento comum (sem espaço extra) no momento da compra da passagem. O valor da taxa é de R$ 10 para quem compra na tarifa Light e R$ 20 para a tarifa Promo. A marcação do lugar para nessas modalidades, contudo, segue gratuita no período de sete dias anterior ao voo. Outra mudança é a cobrança de uma taxa de R$ 50 para antecipar o voo no mesmo dia pela tarifa Light. Quem comprar pela tarifa Promo não poderá antecipar o voo no mesmo dia. As modificações foram anunciadas pela empresa nesta quinta-feira (22). A tarifa Promo foi criada e, segundo a Gol, pode ter desconto de até até 30% em relação a tarifa Light, que era a mais baixa e respondia por 65% da venda de bilhetes. O vice-presidente de vendas e marketing da Gol, Eduardo Bernardes, disse que o objetivo da empresa é dar "total controle" para o consumidor comprar o bilhete. Clientes dos programas de fidelidade da empresa têm descontos ou isenção.