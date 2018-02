Botafogo estreia treinador e vence o Novo Iguaçu

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Alberto Valentim não esperou muito tempo para dar sua cara ao Botafogo. Logo na estreia, o treinador realizou seis mudanças em relação ao time de Felipe Conceição. Gatito Fernandez, Marcinho, Moisés, Lindoso, Ezequiel e Kieza ganharam a vaga de titular.

O time deu boa resposta e venceu o Nova Iguaçu por 2 a 1, nesta quinta-feira, em Edson Passos, pela primeira rodada da Taça Rio. Kieza e Léo Valência fizeram os gols da partida (Dieguinho descontou). O segundo, marcado pelo chileno, foi uma pintura. O camisa 10 bateu falta com extrema categoria no ângulo direito do goleiro do Nova Iguaçu.

Com 3 pontos, o Botafogo volta a campo no domingo, quando receberá a Cabofriense, no estádio Nilton Santos (Engenhão).

O primeiro gol saiu justamente dos pés de três jogadores que ganharam oportunidades entre os titulares. Marcinho recebeu na ponta direita e deu belíssimo passe de três dedos para Ezequiel, que brigou pela bola e cruzou na medida para Kieza tirar do goleiro e abrir o placar aos 17min: 1 a 0. Um dos jogadores mais criticados pela torcida, Léo Valência finalmente deu sinal de vida.

Desde o ano passado, quando foi contratado junto ao Palestino, o apoiador não conseguia engrenar. Prova disso é que o primeiro gol do jogador com a camisa do Botafogo só saiu nesta quinta-feira. E foi um golaço. O camisa 10 bateu falta com extrema categoria e ampliou o placar.

Bem em campo, o Botafogo ficou mais leve com os gols. Até quem vinha sendo pressionado pela torcida passou a se soltar em campo. Rodrigo Pimpão, inclusive, tentou fazer um golaço aos 37min.

O atacante pegou de primeira um cruzamento da esquerda, mas a bola desviou na defesa do Nova Iguaçu. A torcida estava com saudade de ver um camisa 9 em ação com a camisa do Botafogo. Kieza parece estar provando sua capacidade nesses primeiros jogos. Após abrir o placar, ele quase ampliou no segundo tempo.

O jogador recebeu na entrada da área, dominou e preparou para o chute, que saiu um pouco mais aberto do que deveria e apenas tirou suspiro dos alvinegros. O único gol do segundo tempo acabou saindo do outro lado. Aos 24min, o lateral Arnaldo, que havia sido sacado do time titular, entrou em lugar de Marcinho e acabou sendo decisivo para o gol do adversário. Dieguinho recebeu passe e chutou na saída de Gatito.

NOVA IGUAÇU Jefferson; Wallace, Raphael Neuhaus, Mutilo Henrique, Lucas (Robinho); Iuri, Paulo Henrique, Wescley, Andrezinho; Jonathan (Dieguinho), Adriano. T.: Edson Souza

BOTAFOGO Gatito Fernandez; Marcinho (Arnaldo), Marcelo, Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Léo Valência; Ezequiel (Luiz Fernando), Rodrigo Pimpão, Kieza. T.: Alberto Valentim

Estádio: Edson Passos, Baixada (RJ) Juiz: Wagner dos Santos Magalhães

Cartões amarelo: Lucas (Nova Iguaçu) Gols: Kieza, aos 17min, e Léo Valência, aos 28min do primeiro tempo (Botafogo); Dieguinho, aos 24min do segundo tempo (Nova Iguaçu)