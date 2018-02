Público que assiste TV na madrugada é maior que o das manhãs

Números fechados de janeiro apontam que o total de ligados, entre 6h e 9 horas, foi de 19,8 pontos, de acordo com o Ibope, em pesquisas realizadas na Grande São Paulo. A faixa da manhã, em total de investimentos, números levantados, continua perdendo apenas para o considerado prime time. Nada de surpreendente. O lado curioso é que entre meia-noite e 3h da manhã, o registro de ligados foi bem superior, chegando a exatos 29,1 pontos. A diferença a favor dessa faixa chega a 47%. Se verificarmos que neste horário da madrugada, o público é predominantemente A, B e C, o que justifica o pouco investimento ou a quase nenhuma atenção a ele destinado pela maioria das TVs? É até curioso constatar que só duas delas, Globo e SBT continuam com suas programações próprias, enquanto as outras – Record, Rede TV! e Band repassam essa faixa de horário para terceiros, no caso igrejas em todas elas. Será que já fizeram a conta do que compensa mais?

Tem mais

Considerados os resultados de todas as principais redes, ainda na faixa da 0h00 às 3h00 da madrugada, SBT e Globo, juntas, chegam a 14,1 pontos. Dados de janeiro. Record, Rede TV! e Band, também somadas, 3,1.

Lado mulher

Fabíola Gadelha terá uma participação importante no novo jornalismo, de todas as manhãs, na Record. Ficará a cargo dela a missão de atrair a atenção do público feminino para o horário.

Ponto 1

A Band está em vias de completar a equipe de produção do novo programa do Datena. A direção será de Rafael Gessullo, ex-SBT e Casablanca. Moço do bem e competente. O horário de exibição ainda não foi totalmente definido, mas o mais provável será o das 13h às 18 horas.

Ponto 2

Sobre o novo programa dominical do Datena, existem duas questões vistas como principais empecilhos: 1ª – se a Band tem poder de força suficiente para segurar a produção de um programa semanal com 5 horas e... 2ª – se haverá também condições de, com o seu lançamento, tirar pontos da concorrência ou aumentar o número de ligados do horário.

Agenda

‘Segundo Sol’, do João Emanuel Carneiro, próxima atração na faixa das 21 horas, tem estreia prevista para 14 de maio. Isto significa que a teledramaturgia da Globo está fazendo valer o planejamento do horário. ‘O Outro Lado do Paraíso’ vai seguir com capítulos inéditos até o dia 11 daquele mês. No sábado, 12, reprise do último.

Respiro

É possível perceber um clima bem diferente nos interiores de ‘Apocalipse’, novela religiosa da Record. Embora ninguém se manifeste oficialmente sobre isso, sabe-se que diminuiu muito a interferência da igreja, no caso Cristiane Cardoso, no texto da novela. O fato de ter diminuído não significa que deixou de existir, mas já é um sinal de avanço.

Brasa encoberta

O ‘Domingo Espetacular’, no decorrer dos tempos, tem se caracterizado por ser um programa sempre em estado de tensão. Isto, se já não bastasse a zona de conflito instalada entre os seus apresentadores. Agora o problema é com os repórteres. E mais confusão. A chefia resolveu acabar com a escala programada de folgas.

Está fora

A Bandeirantes, de forma oficial, informou na tarde de ontem que não vai transmitir a Copa do Mundo da Rússia. Para o mercado, nenhuma surpresa, até em função das últimas medidas de contenção de gastos adotadas.

Homenagem ao rei

Roberto Carlos vai chegar aos 77 anos de vida no dia 19 de abril e, para marcar a data, o canal Viva irá apresentar os seus especiais da Globo, produzidos entre 2001 e 2005. Os programas entrarão aos sábados. O de 2004, na comemoração da 30ª edição, teve uma mistura de show e dramaturgia, com as participações de Antônio Fagundes e Stênio Garcia.

Sentimentos – Além do pessoal, também no profissional Carla Salle e Gabriel Leone formam par romântico em ‘Onde Nascem os Fortes’, estreia da Globo em abril. Ela, Valquíria, jovem bem-nascida e estudada que chega a Sertão para trabalhar na fábrica de bentonita de Pedro Gouveia (Alexandre Nero). Ele, Hermano, filho adotivo de Gouveia, está sendo preparado para assumir os negócios da família, mas tem na paleontologia sua grande paixão

C´est fini

Com a entrada de Bruno Peruka nas manhãs da Record, na apresentação do ‘Balança Geral’ e ‘SP no Ar’ , o ‘Fala Brasil’ será exibido mais cedo. Em vez das 8h55, como é agora, entrará às 8h30. Peruka fará pilotos a partir da próxima segunda-feira e, além da Fabiola, terá as companhias de Lilliany (Capitã) Nascimento e o anão Marquinhos. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!