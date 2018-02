'Agora preto não pode andar de táxi', diz Rafaela Silva após abuso policial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeã mundial de judô em 2013 e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, Rafaela Silva relatou ter sido vítima de preconceito nesta quinta-feira (22), no Rio. A judoca afirma que foi parada por um policial ao pedir um táxi no aeroporto. Segundo ela, o homem só entrou na viatura e foi embora depois de perguntar ao taxista se ele a havia "pegado na favela". "Nesta altura do campeonato, chegando no Rio de Janeiro, tive que passar vergonha e descobrir que preto não pode andar de táxi agora. Passaram quatro policiais dentro do carro e ficaram encarando o táxi que eu estava dentro", começou a relatar em um vídeo publicado no Instagram. "Eu continuei mexendo no celular, fingi que não era nem comigo. Daqui a pouco eles ligam a sirene e mandam o taxista encostar. Levaram o taxista pra um lado, e o outro rapaz bateu com a arma na janela e me chamou do outro lado. Isso com a avenida Brasil inteira olhando, achando que a polícia tinha capturado um bandido", prosseguiu. "O cara olha pra minha cara e pergunta: 'trabalha com o quê?'. Falei que não trabalho, sou atleta. 'Tu é aquela da olimpíada, né? Mora onde?' Jacarepaguá, estou tentando chegar em casa. O taxista disse que me pegou no aeroporto", disse Rafaela. "O policial falou: 'ah tá, pode ir lá então, achei que tu tinha pego na favela (sic)'. Agora preto nem de táxi pode andar que deve estar assaltando, roubando", concluiu a judoca.