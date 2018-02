Presidente da Fecomercio-RJ é preso em desdobramento da Lava Jato no Rio

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente da Fecomercio-RJ (Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, foi preso na manhã desta sexta (23) em mais uma etapa da operação Calicute, desdobramento da Lava Jato no Rio. Policiais federais tentam cumprir outros três mandados de prisão. Ele foi preso em um dos seus apartamentos no Leblon, zona sul do Rio. Em dezembro do ano passado, Diniz foi afastado do comando do Sesc (Serviço Social do Comércio) e Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) no Rio por suspeita de irregularidades. Ele já era investigado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) por supostos pagamentos indevidos de entidades do Sistema S à Fecomércio-RJ. De acordo com o tribunal, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$ 46 milhões. Os investigadores do Ministério Público apuram indícios de que Diniz usou o esquema de lavagem de dinheiro montado pela organização criminosa comandada pelo governador Sérgio Cabral. A investigação descobriu também sete funcionários fantasmas no "Sistema S", que eram pessoas e parentes ligados a membros da quadrilha. O Ministério Público também investiga a contratação do escritório da mulher de Cabral pela Fecomércio. Os envolvidos são acusados dos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção. Em 2012, a administração nacional do Sesc iniciou um processo de intervenção na regional Rio por suspeitas de mau uso do dinheiro público. Diniz foi afastado e chegou a conseguir voltar por força de liminar. Ao fim da intervenção, reassumiu o comando do sistema e "tratou de viabilizar o reconhecimento" das dívidas.