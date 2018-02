SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MB implora para ficar na casa de Lica (Manoela Aliperti). Benê questiona o pai sobre sua pensão. Malu e Edgar (Marcello Antony) temem que o escândalo reflita nas escolas do Grupo. Noboru promove um jantar em família para comemorar a recuperação de Mitsuko. Patativa conta a Aldo que Tato procurou por ele. Mitsuko discute com Tina. Cícero propõe à Josefina ficar com a guarda de Julinho. Aldo liga para Tato. Benê conta para o pai que tem Síndrome de Asperger.