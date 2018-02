McLaren apresenta novo carro com o retorno da cor laranja

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A McLaren apresentou o novo carro para a temporada de 2018 do campeonato mundial de Fórmula 1. A grande novidade era algo já esperado devido aos aperitivos dados e um descuido na última quinta (22): o retorno da tradicional cor laranja. “Nosso retorno à cor laranja papaya para este ano não foi simplesmente uma decisão emocional. Isso demonstra que estamos ouvindo nossos fãs, criando um envolvimento mais profundo com eles e a comunidade de Fórmula 1 como um todo”, disse Zack Brown, diretor executivo da McLaren. Após 50 anos, a McLaren volta a usar a cor laranja escolhida pelo fundador da escuderia: Bruce McLaren. O MCL33 leva o papaya com azul marinho, cores que marcam os primeiros carros da equipe nos anos 60. “O MCL33 representa um novo capítulo para a McLaren -um que abraça claramente a nossa história, enquanto também serve para orientar o nosso futuro. Podemos ter enfrentado alguns últimos anos complicados, mas essa equipe demonstrou uma e outra vez que ele é mais forte de cada desafio”, falou o Sheikh Mohammed bin Essa Al Khalifa, presidente e diretor executivo da McLaren. Além disso, o novo carro para 2018 tem outras novidades: será a primeira vez que um auto da McLaren utilizará os motos da francesa Renault. A mudança vem após três anos de problemas com os motores da antiga parceira: a Honda. O carro também tem a presença do halo, o dispositivo de segurança exigido agora na Fórmula 1. A McLaren fará testes no circuito de Navarra, na Espanha. Para 2018, a equipe inglesa competirá com Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne.