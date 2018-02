Destaques da programação (de 24 de fevereiro a 2 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 24 Record, 15h15 OS THUNDERBIRDS Título original: Thunderbirds Produção: EUA, 2004 Direção: Jonathan Frakes Elenco: Bill Paxton, Sophia Myles, Ben Kingsley. O astronauta Jeff Tracy dirige organização de combate ao crime em Tracy Island. Enquanto Jeff está em uma missão no espaço, seu inimigo, The Hood, invade seu quartel general e ameaça toda a operação. - DOMINGO, 25 Globo, 15h11 OS PINGUINS DE MADAGASCAR Título original: Penguins Of Madagascar Produção: EUA, 2011 Direção: Simon J. Smith, Eric Darnell Elenco: Gregório Duvivier, Tom McGrath, Chris Miller. Os valentes pinguins Capitão, Kowalski, Rico e Recruta se unem com uma força de elite, chamada Vento do Norte, para impedir que o vilão Dr. Octavius Brine acabe com os pinguins do mundo todo. - SEGUNDA, 26 Globo, 22h44 O PODER DA CORAGEM Título original: Neerja Produção: Índia, 2017 Direção: Ram Madhvani Elenco: Sonam Kapoor, Shabana Azmi, Yogendra Tikku, Jim Sarbh. Neerja é um retrato da vida da corajosa comissária de bordo Neerja Bhanot, que sacrificou sua vida protegendo 359 passageiros do voo 73 da Pan Am, em 1986. O voo, que ia de Mumbai, na Índia, para os Estados Unidos, foi sequestrado por quatro integrantes da organização terrorista Abu Nidal, que tinham a intenção de lançá-lo contra um prédio em Israel. - TERÇA, 27 SBT, 23h15 SANTOS JUSTICEIROS II: O RETORNO Título original: Boondock Saints II: All Saints Day Produção: EUA, 2009 Direção: Troy Duffy Elenco: Sean Patrick Flanery, Norman Reedus, Clifton Collins Jr. Irmãos conhecidos por fazer justiça de um modo peculiar estão há anos vivendo com o pai na Irlanda. O assassinato de um padre amigo os obriga a voltar à Boston e acabar com a paz dos mafiosos e policiais. - QUARTA, 28 Band, 22h30 SUNSHINE - ALERTA SOLAR Titulo original: Sunshine Produção: EUA, 2007 Direção: Danny Boyle Elenco: Chris Evans, Cillian Murphy, Rose Byrne. Em um futuro não muito distante, a morte do sol anuncia o fim da humanidade. Em um último esforço para salvar o planeta, uma tripulação de oito pessoas vai ao espaço com um dispositivo que poderia reviver o sol. No entanto, um acidente, um erro grave e uma nave espacial perdida há muito tempo coloca a tripulação e sua missão em perigo. - QUINTA, 1º Globo, 15h05 FAZENDA DOS CISNES Titulo original: Away And Back Produção: EUA, 2015 Direção: Jeff Bleckner Elenco: Maggie Elisabe Jones, Minka Kelly, Jason Lee. A pequena Frankie e seus dois irmãos querem salvar filhotes de cisne após a morte da mãe. Esta situação fará Jennie, uma antipática ornitóloga, e o viúvo pai das crianças, Jack, a cultivar um belo vínculo. - SEXTA, 2 SBT, 23H15 UM TIRA ACIMA DA MÉDIA Título original: Underclassman Produção: EUA, 2005 Direção: Marcos Siega Elenco: Nick Cannon, Shawn Ashmore, Roselyn Sanchez, Ian Gomez. O jovem policial Tracy patrulha de bicicleta o bairro enquanto espera sua chance de ser detetive. Mesmo sem a aprovação total de seu superior, ele parte para um desafio: infiltrar-se, como aluno, num colégio particular da elite. Lá, terá a difícil missão de descobrir a ligação do local com uma quadrilha de ladrões de carros de luxo.