Destaques da programação (de 24 de fevereiro a 2 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga: - SÁBADO, 24 HBO, 22h A NOITE É DELAS Título original: Rough Night Produção: EUA, 2017 Direção: Lucia Aniello Elenco: Scarlett Johansson, Jillian Bell, Zoë Kravitz, Ilana Glazer, Kate McKinnon. Jess está prestes a se casar e após dez anos se reúne com as amigas da universidade para sua despedida de solteira. Mas o que deveria ser apenas uma festa em Miami, se transforma em um pesadelo quando um stripper é morto acidentalmente. - DOMINGO, 25 Telecine Pipoca, 20h. POLÍCIA FEDERAL - A LEI É PARA TODOS Título original: Polícia Federal - A Lei É Para Todos Produção: BRA, 2017 Direção: Marcelo Antunez Elenco: Antonio Calloni, Flávia Alessandra, Bruce Gomlevsky. Baseado na maior operação de combate à corrupção do Brasil, o filme narra a história do delegado Ivan e sua equipe. Através de muita investigação, eles desvendaram o esquema de lavagem de dinheiro e proprinas envolvendo executivos da Petrobrás, partidos políticos, parlamentares e empreiteiras. - SEGUNDA, 26 Maxprime, 21h50. O DUELISTA Título original: The Duelist Produção: Rússia, 2016 Direção: Aleksey Mizgirev Elenco: Pyotr Fyodorov Rússia, século 19. Yakovlev é um veterano de guerra que recebeu a previsão que nunca morrerá. Para ganhar a vida, ele organiza duelos para aristocratas, o que era ilegal na época, mas as pessoas ignoram a lei enquanto ele mata seus adversários. - TERÇA, 27 Canal Brasil, 22h00 COMO NOSSOS PAIS Título Original: Como Nossos Pais Produção: BRA, 2017 Direção: Laís Bodanzky Elenco: Maria Ribeiro, Clarisse Abujamra, Paulo Vilhena. Rosa se encontra em uma fase peculiar de sua vida, marcada por conflitos pessoais e profissionais. A situação de crise se aprofunda quando sua mãe lhe conta um segredo que pode mudar sua vida. - QUARTA, 28 Cinemax, 22h. A ÚLTIMA CASA DA RUA Título Original: House At The End Of The Street Produção: EUA, 2012 Direção: Mark Tonderai Elenco: Gil Bellows, Elisabeth Shue, Max Thieriot, Jennifer Lawrence. Sarah e sua filha Elissa se mudam para um novo lugar nos subúrbios, cujo único defeito é a casa ao lado. Ryan é o último sobrevivente do massacre que aconteceu ali. Quando Elissa começa uma amizade com Ryan, a morte cruzará seu caminho. - QUINTA, 1º Telecine Touch, 20h10 CASAMENTO GREGO 2 Título Original: My Big Fat Greek Wedding 2 Produção: EUA, 2016 Direção: Kirk Jones Elenco: Nia Vardalos, John Corbett, Elena Kampouris. Toula e Ian continuam casados e têm uma filha adolescente, Paris, que está cansada da intromissão da família em sua vida e planeja fazer faculdade em outra cidade. Ao mesmo tempo, os Portokalos descobrem que uma união da família não foi oficializada e se preparam para mais um casamento grego. - SEXTA, 2 Maxprime, 22h00 ENTOURAGE: FAMA E AMIZADE Título Original: Entourage Produção: EUA, 2015 Direção: Doug Ellin Elenco: Kevin Connolly, Adrian Grenier, Kevin Dillon, Jerry Ferrara, Jeremy Piven. Vincent Chase, estabelecido como uma estrela do cinema, embarca em um ambicioso projeto com seus amigos Eric, Turtle, Johnny e seu super agente Ari Gold em sua estreia como diretor. O filme é estrelado pelo mesmo elenco da séire: Kevin Connolly, Adrian Grenier, Kevin Dillon, Jerry Ferrara e Jeremy Piven. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações