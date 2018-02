Lívia flagra Sophia e Mariano se beijando em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sophia (Marieta Severo) fica em choque, mas disfarça e age naturalmente com Mariano (Juliano Cazarré). Sophia afirma a Gael (Sergio Guizé) que não tem envolvimento com Mariano. Gael estranha o modo como Aura se relaciona com Sophia. Bruno (Caio Paduan) visita Raquel, que afirma que tentará esquecê-lo. Zé Victor encontra Tônia (Patrícia Elizardo) no hospital. Patrick (Thiago Fragoso) comenta com Clara (Bianca Bin) sobre o grande interesse de Renato (Rafael Cardoso) nas esmeraldas. Estela (Juliana Caldas) convida os garimpeiros e as meninas do bordel para suas aulas. Sophia tenta convencer Mariano a se afastar de Lívia (Grazi Massafera). Mariano pede ajuda a Amaro para vender a esmeralda. As mulheres se divertem na despedida de solteira de Melissa (Gabriela Mustafá). Patrick encontra a garrafa de gim no quarto de Beth. Leandra (Mayana Neiva) cobra uma posição de Rato (Cesar Ferrario) sobre a promessa que lhe fez. Diego (Arthur Aguiar) se encontra com Karina. Lívia flagra Sophia e Mariano se beijando.