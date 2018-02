Maria Vitória revela a Vicente que Inácio a Beijou em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Delfina (Letícia Sabatella) convence José Augusto (Tony Ramos) de que comprou as terras para Tereza (Olivia Torres). José Augusto pede a ajuda de Vicente (Bruno Ferrari) para comprovar a origem do dinheiro usado por Delfina. Tereza repreende a mãe por expulsar os camponeses das terras. Emília insinua a Reinaldo (Cassio Gabus Mendes) que tem interesse por Fernão (Jayme Matarazzo). Celina (Barbara França) diz a Artur (Guilherme Leicam) que Bernardo ajudará Eleutério, que sofre na prisão. Edgar (Marcello Melo Jr.) e Carolina trocam juras de amor. Teodoro (Henri Castelli) se incomoda com a festa de reinauguração da Maison Dorée. Almeida passa mal no cabaré e Lucerne (Regina Duarte) convoca Reinaldo. Maria Vitória (Vitória Strada) revela a Vicente que Inácio (Bruno Cabrerizo) a beijou.