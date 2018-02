Acidente derruba poste e complica trânsito da Linha Verde em Curitiba

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: PRF-PR)

Um acidente na BR-476 deixou o trânsito da Linha Verde ainda mais complicado nesta manhã de sexta-feira, 23. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), o acidente aconteceu por volta das 6h45 da manhã, quando houve uma batida lateral entre um caminhão e um carro.

O acidente foi na altura do km 133. Por conta da batida, um poste acabou caindo sobre a via. Não houve feridos, mas o trânsito precisou ser interditado por conta do perigo da fiação elétrica que ficou sobre a pista.

Equipes da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) precisaram ser acionadas. O local ainda está interditado.

