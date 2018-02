Astro dos Bucks, Antetokounmpo descarta jogar em Los Angeles

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Astro do Milwaukee Bucks, o ala grego Giannis Antetokounmpo disse que não se vê defendendo uma equipe de Los Angeles no futuro. Recentemente, o ex-jogador Magic Johnson, hoje gerente-geral do Los Angeles Lakers, teve de pagar US$ 50 mil (cerca de R$ 163 mil) de multa à NBA por aliciamento ao jogador. No último fim de semana, Antetokounmpo esteve em Los Angeles para a disputa do All-Star Game. Questionado sobre a possibilidade de se mudar definitivamente para a cidade no futuro, o ala afirmou que prefere a tranquilidade de Milwaukee. "Nunca conseguiria me ver lá. É ótimo por dois ou três dias, mas as coisas ficam um pouco loucas. Claro, tinha muita gente lá por causa do All-Star Game. Em Milwaukee, e eu amo Milwaukee, é tudo discreto. Posso andar na rua sem ninguém me incomodando. Ninguém interrompe minhas conversas nem nada. Amo o quão quieta Milwaukee é", disse Antetokounmpo, em entrevista ao jornal americano "Milwaukee Journal Sentinel". A multa a Johnson se deu por conta de elogios de Johnson ao estilo do grego em entrevista à “ESPN”. Segundo a NBA, as declarações violaram as regras da NBA para evitar o aliciamento de jogadores. Nesta temporada, Antetokounmpo tem médias de 27,8 pontos, 10,4 rebotes e 4,8 assistências em 37 minutos por exibição. O ala tem contrato garantido com os Bucks até o fim da temporada 2020/2021.