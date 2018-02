A tabela do Campeonato Brasileiro de 2018

CLASSIFICAÇÃO Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo 1 - América-MG 1 - Atlético-MG 1 - Atlético-PR 1 - Bahia 1 - Botafogo 1 - Ceará 1 - Chapecoense 1 - Corinthians 1 - Cruzeiro 1 - Flamengo 1 - Fluminense 1 - Grêmio 1 - Internacional 1 - Palmeiras 1 - Paraná 1 - Santos 1 - São Paulo 1 - Sport 1 - Vasco 1 - Vitória 1ª RODADA 14 a 16/04 Cruzeiro x Grêmio Atlético-PR x Chapecoense América-MG x Sport Vitória x Flamengo Vasco x Atlético-MG Botafogo x Palmeiras São Paulo x Paraná Santos x Ceará Corinthians x Fluminense Internacional x Bahia 2ª RODADA 21 a 23/04 Atlético-MG x Vitória Paraná x Corinthians Chapecoense x Vasco Bahia x Santos Fluminense x Cruzeiro Flamengo x América-MG Ceará x São Paulo Sport x Botafogo Palmeiras x Internacional Grêmio x Atlético-PR 3ª RODADA 28 a 30/04 Atlético-MG x Corinthians Paraná x Sport América-MG x Vitória Bahia x Atlético-PR Fluminense x São Paulo Botafogo x Grêmio Ceará x Flamengo Santos x Vasco da Gama Palmeiras x Chapecoense Internacional x Cruzeiro 4ª RODADA 05 a 07/05 Cruzeiro x Botafogo Atlético-PR x Palmeiras Chapecoense x Paraná Vitória x Fluminense Vasco x América-MG Flamengo x Internacional São Paulo x Atlético-MG Sport x Bahia Corinthians x Ceará Grêmio x Santos 5ª RODADA 12 a 14/05 Cruzeiro x Sport Atlético-PR x Atlético-MG Chapecoense x Flamengo Bahia x São Paulo Vasco x Vitória Botafogo x Fluminense Ceará x América-MG Santos x Paraná Corinthians x Palmeiras Grêmio x Internacional 6ª RODADA 19 a 21/05 Atlético-MG x Cruzeiro Paraná x Grêmio América-MG x Botafogo Vitória x Ceará Fluminense x Atlético-PR Flamengo x Vasco São Paulo x Santos Sport x Corinthians Palmeiras x Bahia Internacional x Chapecoense 7ª RODADA 26 a 28/05 Atlético-MG x Flamengo Paraná x Atlético-PR América-MG x São Paulo Bahia x Vasco Fluminense x Chapecoense Botafogo x Vitória Ceará x Grêmio Santos x Cruzeiro Palmeiras x Sport Internacional x Corinthians 8ª RODADA 30 e 31/05 Cruzeiro x Palmeiras Atlético-PR x Santos Chapecoense x Ceará Vitória x Internacional Vasco da Gama RJ x Paraná PR Flamengo x Bahia São Paulo x Botafogo Sport x Atlético-MG Corinthians x América-MG Grêmio x Fluminense 9ª RODADA 02 a 04/06 Atlético-MG x Chapecoense Paraná x Fluminense América-MG x Atlético-PR Bahia x Grêmio Vasco x Botafogo Flamengo x Corinthians Ceará x Cruzeiro Santos x Vitória Palmeiras x São Paulo Internacional x Sport 10ª RODADA 06 e 07/06 Cruzeiro x Vasco Paraná x Bahia América-MG x Atlético-MG Vitória x Chapecoense Fluminense x Flamengo Botafogo x Ceará São Paulo x Internacional Sport x Atlético-PR Corinthians x Santos Grêmio x Palmeiras 11ª RODADA 09 a 11/06 Atlético-MG x Fluminense Atlético-PR x São Paulo Chapecoense x Cruzeiro Bahia x Botafogo Vasco x Sport Flamengo x Paraná Ceará x Palmeiras Santos x Internacional Corinthians x Vitória Grêmio x América-MG 12ª RODADA 13 e 14/06 Atlético-MG x Ceará Paraná x Cruzeiro América-MG x Chapecoense Bahia x Corinthians Fluminense x Santos Botafogo x Atlético-PR São Paulo x Vitória Sport x Grêmio Palmeiras x Flamengo Internacional x Vasco 13ª RODADA 18 e 19/07 Cruzeiro x América-MG Atlético-PR x Internacional Chapecoense x Bahia Vitória x Paraná Vasco x Fluminense Flamengo x São Paulo Ceará x Sport Santos x Palmeiras Corinthians x Botafogo Grêmio x Atlético-MG 14ª RODADA 21 a 23/07 Cruzeiro x Atlético-PR Paraná x América-MG Chapecoense x Santos Bahia x Vitória Vasco x Grêmio Flamengo x Botafogo São Paulo x Corinthians Sport x Fluminense Palmeiras x Atlético-MG Internacional x Ceará 15ª RODADA 25 e 26/07 Atlético-MG x Paraná Atlético-PR x Vasco América-MG x Internacional Vitória x Sport Fluminense x Palmeiras Botafogo x Chapecoense Ceará x Bahia Santos x Flamengo Corinthians x Cruzeiro Grêmio x São Paulo 16ª RODADA 28 a 30/07 Cruzeiro x São Paulo Atlético-PR x Vitória Chapecoense x Grêmio Bahia x Atlético-MG Vasco x Corinthians Flamengo x Sport Ceará x Fluminense Santos x América-MG Palmeiras x Paraná Internacional x Botafogo 17ª RODADA 04 a 06/08 Atlético-MG x Internacional Paraná x Ceará América-MG x Palmeiras Vitória x Cruzeiro Fluminense x Bahia Botafogo x Santos São Paulo x Vasco Sport x Chapecoense Corinthians x Atlético-PR Grêmio x Flamengo 18ª RODADA 11 a 13/08 Atlético-MG x Santos Paraná x Botafogo Chapecoense x Corinthians Bahia x América-MG Fluminense x Internacional Flamengo x Cruzeiro Ceará x Atlético-PR Sport x São Paulo Palmeiras x Vasco Grêmio x Vitória 19ª RODADA 18 a 20/08 Cruzeiro x Bahia Atlético-PR x Flamengo América-MG x Fluminense Vitória x Palmeiras Vasco x Ceará Botafogo x Atlético-MG São Paulo x Chapecoense Santos x Sport Corinthians x Grêmio Internacional x Paraná 20ª RODADA 22 e 23/08 Grêmio x Cruzeiro Chapecoense x Atlético-PR Sport x América-MG Flamengo x Vitória Atlético-MG x Vasco Palmeiras x Botafogo Paraná x São Paulo Ceará x Santos Fluminense x Corinthians Bahia x Internacional 21ª RODADA 25 a 27/08 Vitória x Atlético-MG Corinthians x Paraná Vasco x Chapecoense Santos x Bahia Cruzeiro x Fluminense América-MG x Flamengo São Paulo x Ceará Botafogo x Sport Internacional x Palmeiras Atlético-PR x Grêmio 22ª RODADA 01 a 03/09 Corinthians x Atlético-MG Sport x Paraná Vitória x América-MG Atlético-PR x Bahia São Paulo x Fluminense Grêmio x Botafogo Flamengo x Ceará Vasco x Santos Chapecoense x Palmeiras Cruzeiro x Internacional 23ª RODADA 05 e 06/09 Botafogo x Cruzeiro Palmeiras x Atlético-PR Paraná x Chapecoense Fluminense x Vitória América-MG x Vasco Internacional x Flamengo Atlético-MG x São Paulo Bahia x Sport Ceará x Corinthians Santos x Grêmio 24ª RODADA 08 a 10/09 Sport x Cruzeiro Atlético-MG x Atlético-PR Flamengo x Chapecoense São Paulo x Bahia Vitória x Vasco Fluminense x Botafogo América-MG x Ceará Paraná x Santos Palmeiras x Corinthians Internacional x Grêmio 25ª RODADA 15 a 17/09 Cruzeiro x Atlético-MG Grêmio x Paraná Botafogo x América-MG Ceará x Vitória Atlético-PR x Fluminense Vasco x Flamengo Santos x São Paulo Corinthians x Sport Bahia x Palmeiras Chapecoense x Internacional 26ª RODADA 22 a 24/09 Flamengo x Atlético-MG Atlético-PR x Paraná São Paulo x América-MG Vasco x Bahia Chapecoense x Fluminense Vitória x Botafogo Grêmio x Ceará Cruzeiro x Santos Sport x Palmeiras Corinthians x Internacional 27ª RODADA 29/09 a 01/10 Palmeiras x Cruzeiro Santos x Atlético-PR Ceará x Chapecoense Internacional x Vitória Paraná x Vasco Bahia x Flamengo Botafogo x São Paulo Atlético-MG x Sport América-MG x Corinthians Fluminense x Grêmio 28ª RODADA 04 a 06/10 Chapecoense x Atlético-MG Fluminense x Paraná Atlético-PR x América-MG Grêmio x Bahia Botafogo x Vasco Corinthians x Flamengo Cruzeiro x Ceará Vitória x Santos São Paulo x Palmeiras Sport x Internacional 29ª RODADA 13 a 15/10 Vasco x Cruzeiro Bahia x Paraná Atlético-MG x América-MG Chapecoense x Vitória Flamengo x Fluminense Ceará x Botafogo Internacional x São Paulo Atlético-PR x Sport Santos x Corinthians Palmeiras x Grêmio 30ª RODADA 20 a 22/10 Fluminense x Atlético-MG São Paulo x Atlético-PR Cruzeiro x Chapecoense Botafogo x Bahia Sport x Vasco Paraná x Flamengo Palmeiras x Ceará Internacional x Santos Vitória x Corinthians América-MG x Grêmio 31ª RODADA 25 a 27/10 Ceará x Atlético-MG Cruzeiro x Paraná Chapecoense x América-MG Corinthians x Bahia Santos x Fluminense Atlético-PR x Botafogo Vitória x São Paulo Grêmio x Sport Flamengo x Palmeiras Vasco x Internacional 32ª RODADA 03 a 05/11 América-MG x Cruzeiro Internacional x Atlético-PR Bahia x Chapecoense Paraná x Vitória Fluminense x Vasco São Paulo x Flamengo Sport x Ceará Palmeiras x Santos Botafogo x Corinthians Atlético-MG x Grêmio 33ª RODADA 10 a 12/11 Atlético-PR x Cruzeiro América-MG x Paraná Santos x Chapecoense Vitória x Bahia Grêmio x Vasco Botafogo x Flamengo Corinthians x São Paulo Fluminense x Sport Atlético-MG x Palmeiras Ceará x Internacional 34ª RODADA 14 e 15/11 Paraná x Atlético-MG Vasco x Atlético-PR Internacional x América-MG Sport x Vitória Palmeiras x Fluminense Chapecoense x Botafogo Bahia x Ceará Flamengo x Santos Cruzeiro x Corinthians São Paulo x Grêmio 35ª RODADA 17 a 19/11 São Paulo x Cruzeiro Vitória x Atlético-PR Grêmio x Chapecoense Atlético-MG x Bahia Corinthians x Vasco Sport x Flamengo Fluminense x Ceará América-MG x Santos Paraná x Palmeiras Botafogo x Internacional 36ª RODADA 21 e 22/11 Internacional x Atlético-MG Ceará x Paraná Palmeiras x América-MG Cruzeiro x Vitória Bahia x Fluminense Santos x Botafogo Vasco x São Paulo Chapecoense x Sport Atlético-PR x Corinthians Flamengo x Grêmio 37ª RODADA 24 a 26/11 Santos x Atlético-MG Botafogo x Paraná Corinthians x Chapecoense América-MG x Bahia Internacional x Fluminense Cruzeiro x Flamengo Atlético-PR x Ceará São Paulo x Sport Vasco x Palmeiras Vitória x Grêmio 38ª RODADA 02/12 Bahia x Cruzeiro Flamengo x Atlético-PR Fluminense x América-MG Palmeiras x Vitória Ceará x Vasco Atlético-MG x Botafogo Chapecoense x São Paulo Sport x Santos Grêmio x Corinthians Paraná x Internacional ================================ REGULAMENTO - As 20 equipes se enfrentam em turno e returno e, ao fim das 38 rodadas, o time com o maior número de pontos fica com o título brasileiro, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a Série B. - Os seis primeiros disputam a Libertadores 2019; caso o campeão da Libertadores e/ou o campeão da Copa do Brasil estejam no G-6, a equipe seguinte garante vaga na competição continental. Critérios de desempate: 1) mais vitórias; 2) melhor saldo de gols; 3) mais gols pró; 4) confronto direto; 5) menos cartões vermelhos; 6) menos cartões amarelos; 7) sorteio.