População faz fila para tirar senha para assistir julgamento do ex-deputado Carli Filho

(foto: Narley Resende)

Cerca de 100 pessoas formaram uma fila nesta manhã de sexta-feira, 23, em frente ao Tribunal do Júri (TJ), no Centro Cívico, em Curitiba. Elas estavam interessadas em conseguir uma senha para assistirem ao julgamento do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho. Ele é acusado de duplo homicídio com dolo eventual (quando se assume o risco de matar) após de envolver em um acidente de trânsito em 2009 que resultou nas mortes de Gilmar Rafael Yared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 20 anos.

Carli Filho será julgado na 2ª Vara Privativa do Tribunal do Juri, localizada no Centro Cívico, em Curitiba, e o júri começa na segunda-feira, 27. Segundo as informações do TJ, nesta manhã houve a distribuição de 80 pré-senhas. Foram 80 distribuídas aos primeiros que chegaram. Eles foram embora e devem voltar às 13h30 para pegar a senha definitiva. No Tribunal há 200 lugares disponíveis para quem quiser acompanhar a sessão na plateia. Qualquer pessoa pode assistir.