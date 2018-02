Paraná tem 495 mil desempregados; taxa fica em 8,3% em 2017, segundo IBGE

(foto: Geraldo Bubniak)

O índice de desemprego no Paraná fechou o quarto trimestre de 2017 em 8,3%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a maior taxa de desemprego do Sul do País, o Estado tem 495 mil pessoas sem ocupação.

Rio Grande do Sul tem taxa de desocupação de 8% e Santa Catarina fechou 2017 com 6,3%, a menor taxa do País, enquanto o Paraná aparece com o 6ª menor índice de desemprego no cenário nacional.

Na variação trimestral, o Paraná teve a terceira queda seguida na taxa de desemprego, que caiu de 8,9, para 8,5 e 8,3% respectivamente. Apesar disso, o desemprego no fim do ano teve aumento de 0,2% em relação a 2016.

De acordo com a pesquisa, os mais impactos são os trabalhadores com o ensino médio incompleto. O índice de desemprego nessa faixa de escolaridade chegou a 16,5% no Paraná. Entre as pessoas que têm ensino superior completo, 4% estão desempregadas. Além das pessoas com baixa escolaridade, a falta de emprego no Estado é maior para mulheres e jovens. Enquanto a taxa de desocupação dos homens é de 7,1%, a das mulheres chegou a 9,7% no quatro trimestre de 2017.

Os jovens de 14 a 17 anos somam a maior parte de trabalhadores desocupados, com taxa de 34,4%, seguidos pela faixa etária de 18 a 24 anos, que registrou índice de desemprego de 17,6%.

Veja a apresentação completa da pesquisa.