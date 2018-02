Professor da PUC sofre busca e apreensão

MÔNICA BERGAMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal (PF) cumpriu mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (23) no escritório do advogado Rafael Valim. A ação fez parte da Operação Jabuti, nova etapa da Lava Jato deflagrada nesta manhã no Rio de Janeiro.

A PF apura indícios do uso da Fecormércio-RJ em um esquema de lavagem de dinheiro que seria comandada pelo ex-governador Sérgio Cabral (MDB).

Segundo as investigações, a entidade pagou com recursos próprios R$ 180 milhões em honorários para advogados, que agora estão sob investigação. Valim é professor de direito da PUC-SP e já publicou mais de 20 livros. Os policiais buscavam documentos que comprovassem os serviços prestados nos últimos dois anos para o Sesc-RJ e a Fecomercio-RJ.

O escritório de Valim prestava consultoria em direito público para o Sistema S. Assim que os comprovantes foram entregues, os agentes deixaram o local.