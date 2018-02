Paraná Clube chega a 30 jogadores utilizados em 2018

Um amontoado de jogadores: retrato do Paraná 2018 (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube já utilizou 30 jogadores diferentes em 2018. Até agora, foram apenas oito jogos na temporada (uma vitória, três empates e quatro derrotas). A alta rotatividade se explica pelas lesões frequentes, pelo fraco desempenho de alguns jogadores e pela quantidade de reforços no ano.

Como comparação, no total do ano passado, o Paraná usou 50 jogadores nas 64 partidas oficiais (31 vitórias, 18 empates e 15 derrotas).

Em 2018, o clube já contratou 19 reforços. Desses, 17 já atuaram. Só não entraram em campo ainda o goleiro Luís Carlos e o zagueiro Rafael Nascimento. Luís Carlos se recupera de lesão.

Por contusão, também não atuaram ainda na temporada o meia Guilherme Biteco, o volante Jhony e o goleiro Richard, que ficou no banco no último jogo, após meses no departamento médico.

Além dos 17 reforços que já atuaram, o elenco teve mais três 'caras novas' em 2018: o volante Jhonny Lucas, o meia Gabriel Pires e o atacante Rodrigo Carioca, que foram promovidos das categorias de base e estrearam pelo profissional na atual temporada.

Na última quinta-feira, na derrota para o Sampaio Corrêa, o Paraná estreou mais três jogadores: Rodrigo Carioca, o meia Carlos Eduardo e o lateral paraguaio Baez.

Após a demissão de Wagner Lopes, há uma semana, a diretoria procura um novo técnico. A tendência é que o elenco sofra mais alterações com a chegada do novo treinador e a rotatividade aumente ainda mais.

OS 30 ESCALADOS EM 2018

Jogadores que já atuaram pelo Paraná na temporada

Goleiros: Thiago Rodrigues e Hugo

Laterais: Alemão, Mansur, Júnior, Igor e Marcelo Baéz

Zagueiros: Neris, Charles, Rayan e Márcio

Volantes: Alex Santana, Leandro Vilela, Wesley Dias, Jhonny Lucas e Jorge González

Meias: Zezinho, João Paulo, Gabriel Pires, Matheus Pereira e Carlos Eduardo

Pontas: Felipe Augusto, Vitor Feijão, Diego Gonçalves, Lucas Fernandes e Minho

Centroavantes: Zé Carlos, Thiago Santos, Alemão Júnior e Rodrigo Carioca

Não jogaram por lesões: Richard (goleiro), Guilherme Biteco (meia) e Jhony (volante)

Reforços que não estrearam: Rafael Nascimento (zagueiro) e Luis Carlos (goleiro)