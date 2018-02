DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians surpreendeu e chegou a um acordo nesta sexta-feira (23) para a contratação de Alex Teixeira. Revelado pelo Vasco, o atacante de 28 anos foi emprestado por um ano pelo Jiangsu Suning-CHN e cumpre o desejo do clube por um substituto de peso para a vaga deixada por Jô. Principal reforço da administração do presidente Andrés Sanchez para a Copa Libertadores, Teixeira teve passagem de destaque pelo Shakhtar entre 2010 e 2016. Atacante de velocidade, com 1,73 m, ele anotou 11 gols na última temporada pela equipe chinesa -Alex foi adquirido em 2016 por 50 milhões de euros pelos chineses.