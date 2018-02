Após vencer o Corinthians, Ponta Grossa joga em Canoas

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

(foto: Divulgação/Ponta Grossa Caramuru/José Tramontin)

Após a vitória contra o Corinthians-Guarulhos, o Ponta Grossa Caramuru já está em solo gaúcho para enfrentar o Lebes/Canoas pela 8ª rodada do returno da Superliga CIMED. A partida deste sábado (24) no Ginásio La Salle, às 18h00, será a última fora de casa do time ponta-grossense nesta temporada.

Após este duelo, o Caramuru tem uma sequência de três compromissos em casa para encerrar a primeira fase, contra três equipes mineiras. Os próximos adversários serão JF Vôlei, Minas TC e Montes Claros, nos dias 3, 10 e 17 de março na Arena Multiuso.

A equipe paranaense ocupa a 9ª posição na tabela, com 15 pontos em 18 partidas. O Ponta Grossa Caramuru já está em Canoas desde a última quinta-feira (22), e logo após a chegada treinou na academia e no palco da partida de amanhã.

O adversário

O Lebes/Canoas está uma posição acima do Caramuru na classificação, com 21 pontos. A equipe gaúcha tem dois atletas entre os melhores por fundamento na Superliga CIMED.

O central Mauricio Bezner tem o segundo melhor índice de bloqueio por set, com média de 0,86. O central Matheus Cunda tem o quinto melhor percentual de ataque do campeonato, com 61% de aproveitamento.