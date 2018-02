Simone e Simaria vão gravar parceria com Laura Pausini

(foto: Reprodução/Facebook)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de "Loka" com Anitta e um álbum só com parcerias, Simone e Simaria vão ter uma música com Laura Pausini. Detalhes da letra não foram confirmados, mas a assessoria afirmou que será um "pop latino dançante".

A princípio, não há nenuma apresentação das irmãs com a cantora italiana no Brasil, mas a gravação do clipe das sertanejas com Pausini já está marcada para a próxima semana, em São Paulo, de acordo com a assessoria. E não para por aí: As sertanejas têm na agenda mais parcerias -até internacionais.

Nesta terça-feira (20), o cantor panamenho Joey Montana divulgou em sua conta no Instagram uma imagem em que aparece com a dupla. "Uma honra poder trabalhar com estas super estrelas do Brasil", escreveu. Já Laura Pausini volta ao Brasil para turnê de seu novo álbum, Fatti sentire. Em agosto, a cantora italiana se apresentará em São Paulo, Olinda, Brasília e Curitiba.