Tucano esquece de Temer como presidente paulista

GÉSSICA BRANDINO SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - Em evento de comemoração do 117° aniversário do Instituto Butantan, nesta sexta-feira (23), o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse que o último presidente da República nascido no Estado foi Rodrigues Alves, ignorando Michel Temer, que nasceu em Tietê, no interior.

Ao tentar consertar, cometeu nova gafe, ao dizer que Temer não foi eleito. "Ah... sim. É verdade", respondeu ao ser questionado pela imprensa sobre o erro e acrescentou: "O atual não vale, estamos falando do passado...o último eleito".

Francisco de Paula Rodrigues Alves, nascido em Guaratinguetá em 1848 e morto em 1919, foi o quinto presidente do Brasil. Governou de 1902 a 1906. Ele foi eleito para um segundo mandato, mas não tomou posse por estar com a saúde debilitada. Morreu de gripe espanhola. "Quem assumiu foi o vice mineiro, Delfim Moreira, que ficou louco. Pra você ver que não foi fácil aquele tempo! ", brincou o governador.

Ao assumir a Presidência após o impeachment de Dilma Rousseff, Temer quebrou um jejum de 110 anos sem paulistas na chefia do Executivo federal. Além dele e de Rodrigues Alves, nasceram no Estado os presidentes Campos Sales, de Campinas, e Prudente de Morais, de Itu.

DORIA E PAULO PRETO

Questionado se o prefeito de São Paulo, o também tucano João Doria, será seu candidato ao governo do Estado, Alckmin disse: "O meu candidato será o candidato do partido". O governador também afirmou que não vai interferir no processo de escolha das prévias do partido. Sobre as investigações que apontam Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, como operador do PSDB, Alckmin disse que defende a investigação e que não acredita que possa haver danos à sua imagem. "O que nós defendemos é a apuração e a investigação do Judiciário. Vamos aguardar as investigações".