Bolsonaro chega ao Japão para giro pela Ásia

FATIMA KAMATA TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - O deputado federal e presidenciável Jair Bolsonaro (PSC-RJ) desembarcou na tarde desta sexta-feira (23) em Tóquio, onde iniciou um giro internacional. A comitiva integrada por três filhos do pré-candidato, além de dois deputados federais, passará três dias no Japão e seguirá depois para a Coreia do Sul e para Taiwan. Segundo o deputado federal Luiz Nishimori (PR-PR), a viagem é financiada com recursos próprios.

Como presidente da Liga Parlamentar Brasil-Japão, Nishimori viaja anualmente ao país em missão. O pré-candidato diz que o objetivo da missão é conhecer e estudar o sistema do governo japonês, principalmente nas áreas da educação e da tecnologia.

A viagem prevê também encontro com a comunidade brasileira, assim como foi feito nos EUA, onde Bolsonaro esteve em outubro passado. A equipe do deputado agendou encontros em dois locais para este domingo (25). O primeiro será em Hamamatsu (260 km a sudoeste de Tóquio), cidade onde vive o maior número de brasileiros, cerca de 8.000.

Há 30 anos residente no Japão, João Masuko abriu as portas de seu restaurante para receber até 200 interessados em conhecer Bolsonaro. Para o segundo encontro, foram reservados 300 lugares em um prédio onde funcionou o primeiro shopping brasileiro do Japão. Ele fica na cidade de Oizumi (90 km a noroeste de Tóquio).