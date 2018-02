Carille monta Corinthians sem centroavante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante de 12 mil torcedores no Itaquerão, Fabio Carille fez nesta sexta (23) o último treino antes do clássico contra o Palmeiras e ensaiou mudança tática: um time sem centroavante. O ataque deverá ser formado por Clayson e Romero. São dois jogadores de velocidade. Para manter o mesmo esquema do ano passado, que lhe deu o título brasileiro, Carille deverá colocar o paraguaio mais centralizado. "Estamos buscando alternativas. Já fizemos isso algumas vezes", explicou o treinador. É a sinalização também que o elenco tem um problema. O técnico não encontrou uma forma de jogar sem Jô, artilheiro do último Brasileiro e vendido para o Nagoya Grampus, do Japão. Júnior Dutra, que seria uma opção para liderar o ataque, vai para o banco de reservas, Kazim não consegue se firmar. Outras mudanças serão as entradas de Jadson no meio-campo e Maycon na lateral esquerda.