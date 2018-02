Curitiba terá clima ameno no sábado e chuva no domingo

(foto: Franklin de Freitas)

A previsão do tempo para Curitiba é de tempo ameno neste sábado (dia 24) e de chuva no domingo (dia 25). Para sábado, as temperaturas devem ficar entre 29º C e 15º C na capital paranaense, sem a possibilidade de chuvas. Só no domingo são esperadas pancadas de chuva isoladas, com temperaturas entre 25º C e 15º C. Os dados são do Simepar - Sistema Meteorológico do Paraná.

“A massa de ar que predomina sobre o Sul do País é estável. Durante a madrugada as temperaturas ficaram amenas/baixas principalmente nos vales serranos. Não há previsão para a ocorrência de chuvas significativas no Paraná no dia de hoje exceto no leste, na Serra do Mar, que devido ao aquecimento e ao fluxo de umidade do Oceano possibilitam o rápido desenvolvimento de aglomerados de nuvens”, explica o relatório do Simepar.