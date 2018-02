Chuvas causam estragos e deixam um morto no litoral paulista

REGINALDO PUPO UBATUBA, SP (FOLHAPRESS) - Uma intensa chuva que atingiu Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, da tarde de quinta (22) até a madrugada desta sexta-feira (23) deixou uma pessoa morta e outra ferida após a casa onde residiam ter sido soterrada devido ao deslizamento de parte de um barranco.

Bairros carentes foram alagados e barreiras, postes e árvores caíram, interditando vias. Somente na praia do Lázaro choveu 299 mm nas últimas 24 horas, de acordo com o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. Na praia do Tenório foram 279 mm.

A média de chuva esperada em Ubatuba para fevereiro é de 250 mm a 270 mm, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Na média, em toda a cidade, choveu 298 mm. Em uma pousada na praia das Toninhas, a enxurrada levou carros, camas e objetos dos hóspedes. Devido ao temporal, alguns bairros ficaram sem comunicação devido a panes nos sistemas de telefonia, o que impossibilitou que muitos moradores conseguissem acionar equipes de resgate. Pedidos desesperados de socorro foram feitos por meio de redes sociais.

A chuva deixou diversos bairros alagados, especialmente os mais carentes, como Estufa 1, Estufa 2, Perequê-Mirim e Lavras, além de praias badaladas, como Toninhas, Lázaro, Tenório, Grande e o bairro turístico de Itaguá. De acordo com a prefeitura, técnicos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), do Instituto Técnico Geológico e da Defesa Civil do Estado de São Paulo avaliarão riscos de deslizamentos nas principais áreas atingidas.

MORTE

A morte de uma mulher ocorreu após ela ter sido resgatada por equipes de emergência em botes, com seu marido. O casal foi transportado até um local onde uma ambulância poderia encaminhá-los ao pronto-socorro. A mulher, de 55 anos, sofreu parada cardiorrespiratória e morreu ao chegar na unidade de saúde. O marido dela sofreu ferimentos leves e já foi liberado. Segundo vizinhos, os dois estavam retirando a água que tinha invadido os cômodos da casa quando foram surpreendidos pelo deslizamento. Na praia da Enseada, um homem também ficou ferido, segundo a prefeitura. As causas não foram divulgadas. O prefeito Délcio Sato (PSD) decretou estado de emergência por volta das 5h30 desta sexta-feira.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Caraguatatuba e São Sebastião enviaram equipes para auxiliar as vítimas. Segundo a Defesa Civil de Ubatuba, até o início desta sexta-feira, 14 moradores estavam desalojados e foram encaminhados para o Centro Municipal de Convenções. Ainda na quinta-feira, ao menos 12 alunos da escola Presidente Tancredo de Almeida Neves também ficaram abrigados no local pois não conseguiram voltar para casa.

Nove escolas estão sem aulas nesta sexta. A rodovia Osvaldo Cruz, que liga a cidade ao planalto, ficou interditada durante a madrugada, mas foi liberada pela manhã. Muitos moradores acordaram assustados e deixaram suas casas. Turistas com crianças foram resgatados de um chalé por moradores durante a madrugada, com água pela cintura. Foram registradas na rodovia Rio-Santos, que corta a cidade, duas quedas de barreiras e árvores nos kms 55 e 62 da pista.

Os dois pontos foram liberados só no final da madrugada desta sexta, segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Muitos moradores e estudantes que chegavam das faculdades na noite de quinta não conseguiram retornar às suas casas e dormiram em postos de combustíveis e no acostamento. Alguns deles foram acolhidos em casas de moradores. A prefeitura informou que os desalojados precisam da doação de alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza.