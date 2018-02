Atlético x Ceará tem horário modificado

Gedoz contra o Tubarão: após eliminar o time catarinense, Furacão pega o Ceará (foto: Geraldo Bubniak)

Os dois jogos do Atlético Paranaense diante do Ceará, pela Copa do Brasil, tiveram horários alterados.



O primeiro compromisso, anteriormente marcado para as 19h30 do dia 28 de fevereiro [quarta-feira], na Arena da Baixada, será disputado às 21h30. A mudança foi um pedido da Rede Globo de Televisão [SporTV].



A segunda partida, que aconteceria às 19h15 do dia 15 de março [quinta-feira], também passou para as 21h30. O pedido foi feito pelo Ceará, clube mandante.

