Liberação da Mogi-Bertioga segue sem prazo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fechada há uma semana, a rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) continua sem previsão de liberação para o tráfego de veículos, segundo informou o DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Quem planeja acessar as praias de Bertioga (a 103 km de São Paulo) neste final de semana tem como opção as rodovias dos Tamoios, Oswaldo Cruz ou ainda o sistema Anchieta-Imigrantes. A Mogi-Bertioga está interditada desde a sexta-feira (16), em razão de múltiplos deslizamentos de pedras e terra provocados por um intenso temporal que atingiu a região. A via havia sido obstruída em cinco pontos diferentes. No km 82, o pior deles, a pista foi tomada por grandes blocos de pedras. De acordo com o DER, o local já foi limpo, mas o risco de novos desabamentos é grande. O mesmo alerta persiste no trecho de serra, do km 69 ao km 98, que ficou totalmente bloqueado. Segundo o departamento de estradas do governo Alckmin (PSDB), uma equipe formada por engenheiros, técnicos da Defesa Civil e policiais militares analisam as condições de trafegabilidade da rodovia. Chuvas que voltaram a atingir a região entre a madrugada desta sexta-feira (23) e o início da manhã atrasaram a liberação da pista, que estava prevista para este final de semana. A Mogi-Bertioga possui 44 quilômetros de extensão e recebe, por hora, 300 veículos em média, de acordo com o DER. TEMPO Neste final de semana, de acordo com a Climatempo, as nuvens predominam no litoral paulista, deixando as temperaturas amenas -no sábado (24), há possibilidade de chuviscos na região. No norte do Estado, o sol brilha forte, com pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite. No domingo (25), chuva rápida somente à tarde. Na capital, os dois dias começam e terminam com temperaturas baixas, mas faz calor durante o dia, principalmente no domingo. Temperaturas variam entre 16ºC e 27ºC no sábado e entre 15º C e 28º C no domingo.