Cleverson Vargas dirige carro durante a reconstituição (foto: Franklin de Freitas)

A Polícia Civil decidiu indiciar nessa sexta-feira (dia 23) os irmãos Everton e Cleverson Vargas por homicídio qualificado por motivo fútil ou torpe, pela morte da youtuber Isabelly Cristine Santos, de 14 anos. O inquérito da Polícia Civil foi enviado ao Ministério Público do Paraná (MP-PR), que agora analisará as provas e decidirá se oferece denúncia contra os dois à Justiça. Os dois estão presos preventivamente na Delegacia de Matinhos. Clique aqui para ler a matéria completa no Blog Plantão de Polícia.