Botafogo recebe Cabofriense em busca de embalo no Estadual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta a Cabofriense neste domingo, às 19h30, no Engenhão, tentando embalar na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O time alvinegro busca a segunda vitória sob o comando do técnico Alberto Valentim para ganhar moral após um início de temporada marcado por insucessos. A reação do Botafogo começou justamente na estreia de Valentim. Na última quinta-feira, jogando no estádio Giulite Coutinho, o time alvinegro ganhou do Nova Iguaçu por 2 a 1. Agora, diante da Cabofriense, pode confirmar que as mudanças promovidas pelo novo treinador deram resultado. E para mostrar que o embalo é o mais importante neste momento de remodelação do time, nenhuma mudança é prevista no time. Jogadores que acabaram barrados, como o centroavante Brenner e o meia-atacante Luiz Fernando, devem seguir entre os reservas. O lateral direito Marcinho e o atacante Rodrigo Pimpão, que se queixaram de dores durante o jogo contra o Nova Iguaçu, não devem ser problema. O Botafogo chegou para a Taça Rio com problemas. Antes dirigido por Felipe Conceição, o time alvinegro foi eliminado logo na estreia da Copa do Brasil pelo Aparecidense-GO e não foi além das semifinais da Taça Guanabara. Na ocasião, a equipe passou com dificuldade pela primeira fase, mas perdeu para o Flamengo no confronto eliminatório. Por isso, a Taça Rio é a última chance de o Botafogo conseguir um bom resultado no primeiro semestre. O time precisa de pelo menos uma boa campanha para se garantir nas semifinais do Campeonato Carioca. Para encarar a Cabofriense, o Botafogo terá a seguinte escalação: Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo, Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Leo Valencia; Rodrigo Pimpão, Kieza, Ezequiel. Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro Horário: 19h30 deste domingo Juiz: Diego da Silva Lourenço