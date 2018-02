Após classificação sofrida, Vasco estreia contra Portuguesa-RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco estreia na Taça Rio neste domingo, às 17h, contra a Portuguesa-RJ, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). O time cruzmaltino chega para a partida ainda com a sensação de alívio por causa da classificação sofrida, quarta-feira passada, na Bolívia, pela Taça Libertadores da América. O sufoco aconteceu na derrota por 4 a 0 para o Jorge Wilstermann. O time dirigido por Zé Ricardo podia perder a partida até por três gols de diferença, mas a goleada acabou levando a decisão para os pênaltis.

O goleiro Martín Silva, então, foi o herói cruzmaltino, garantindo a vaga na fase de grupos do torneio continental. Como a Libertadores é passado, o Vasco se volta para o Campeonato Carioca. E, no Estadual, o principal é apagar a má campanha feita na Taça Guanabara.

Na ocasião, o time ficou em terceiro lugar em seu grupo e nem sequer se classificou para as semifinais. Por causa disso, precisa de uma boa campanha no segundo turno para chegar às semifinais do Carioca. E com a necessidade de começar triunfando, o Vasco deve ter força máxima para a estreia, já que não estará em campo pela Libertadores na próxima semana.

A escalação do Vasco para enfrentar a Portuguesa-RJ é a seguinte: Martín Silva; Yago Pikachu, Paulão, Ricardo, Henrique; Desábato, Wellington, Wagner, Evander; Paulinho, Andrés Ríos. Estádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ) Horário: 17h deste domingo Juiz: Carlos Eduardo Nunes Braga