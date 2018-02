Apostador da Lotomania leva prêmio de quase R$ 7 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.843 da Lotomania. O bilhete, de Cafelândia, vai render o prêmio de R$ 6.915.672,92. Os números sorteados nesta sexta-feira (23), em São Paulo, foram os seguintes: 00, 01, 12, 13, 16, 28, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 46, 56, 64, 72, 82, 89 e 98. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 27, é de R$ 500.000,00.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 6.915.672,92

19 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 42.195,30

18 números acertados - 165 apostas ganhadoras, R$ 1.438,48

17 números acertados - 1792 apostas ganhadoras, R$ 132,44

16 números acertados - 11032 apostas ganhadoras, R$ 21,51

15 números acertados - 51223 apostas ganhadoras, R$ 4,63

0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 189.878,85

QUINA — Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.613 da Quina. Os números sorteados nesta sexta-feira (23), em Campo Belo (MG), foram os seguintes: 13, 41, 49, 57 e 59. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 3.000.000,00.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 68 apostas ganhadoras, R$ 6.425,79

Terno - 3 números acertados - 5815 apostas ganhadoras, R$ 112,99

Duque - 2 números acertados - 139709 apostas ganhadoras, R$ 2,58

LOTOFÁCIL — Dois apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.628 da Lotofácil. Os bilhetes de Brasília (DF) e de Foz do Iguaçu (PR) vão render R$ 1.360.823,93 cada um. Os números sorteados nesta sexta-feira (23), em Campo Belo (MG), foram os seguintes: 01, 03, 06, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 25, é de R$ 1.700.000,00.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 1.360.823,93

14 acertos - 287 apostas ganhadoras, R$ 2.917,88

13 acertos - 11056 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 160393 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 984361 apostas ganhadoras, R$ 4,00