Viegas fica enfurecido com 'castigo do monstro'

Viegas (foto: Reprodução/TV Globo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O castigo do monstro desta vez pegou pesado no "BBB 18". Escolhidos pelo anjo Diego, Caruso e Viegas precisam ficar o dia inteiro, em esquema de revezamento, sentados em uma plataforma usando um capacete de mergulhador.

Viegas ficou enfurecido ao ser escolhido por Diego para cumprir o castigo e prometeu vingança no confessionário. "Já sei em quem vou votar no domingo", prometeu Viegas. A dupla passou a tarde se revezando no castigo, mas à noite foram temporariamente liberados para curtir a festa Funk.