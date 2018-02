Diego e Melissa se casam em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sophia (Marieta Severo) revela a Lívia (Grazi Massafera) que não é sua mãe. Renan (Marcello Novaes) tenta convencer Clara (Bianca Bin) a investir na grife para Beth (Glória Pires). Karina (Malu Rodrigues) não conta para Diego (Arthur Aguiar) sobre sua gravidez. Sophia ameaça Lívia para que ela se afaste de Mariano (Juliano Cazarré). Xodó tenta convencer Cleo (Giovanna Cordeiro) a desistir de trabalhar no bordel. Sheila pensa em se vingar de Desirée (Priscila Assun). Tônia (Patricia Elizardo) tenta envolver Bruno (Caio Paduan) em sua gravidez. Rato (César Ferrario) afirma a Leandra (Mayana Neiva) que conseguirá o dinheiro para os dois ficarem juntos. Mariano orienta Zé Victor a ir atrás de Tônia. Lívia termina o relacionamento com Mariano. Sophia gosta de saber que Clara acredita que Aura (Tainá Mûller) seja sua irmã. Gael (Sérgio Guizé) se preocupa com Lívia. Patrick (Thiago Fragoso) descobre que Beth está se embriagando. Samuel (Eriberto Leão) vai com Cido (Rafael Zulu) ao casamento. Gael reage ao ver Renato (Rafael Cardoso) e Clara juntos no altar. Rato chantageia Sophia. Diego e Melissa (Gabriella Mustafá) se casam. Samuel pega o buquê da noiva. Diego não consegue ter sua primeira noite de amor com Melissa.