Vicente analisa as contas da Quinta com José Augusto em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vicente (Bruno Ferrari) conforta Maria Vitória (Vitória Strada). Reinaldo (Cassio Gabus Mendes) dá orientações médicas a Almeida, que se culpa por ter agido mal com o médico no passado. Teodoro (Henri Castelli) exige exclusividade de Felícia (Amanda de Godoi) e Lucerne se preocupa. Reinaldo (Cassio Gabus Mendes) libera as visitas a Geraldo (Jackson Antunes), e o paciente comemora a presença de Nicota (Olívia Araújo). Almeida readmite Reinaldo no hospital. Teodoro cobra de Bernardo (Nelson Freitas) um diamante para libertar Eleutério. Lucinda (Andreia Horta) ajuda Fernão (Jayme Matarazzo) a seduzir Emília. Vicente (Bruno Ferrari) analisa as contas da Quinta com José Augusto. Delfina sabota o cavalo de Vicente.