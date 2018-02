Virgílio ateia fogo à casa de Samara em 'Deus Salve o Rei'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amália (Marina Ruy Barbosa) avisa a Virgílio (Ricardo Pereira) que precisa passar um tempo sozinha. Samara (Naruna Costa) acorda doente e Afonso se oferece para levar Levi à escola. Catarina (Bruna Marquezine) visita a feira e, ao constatar a limpeza do local, autoriza o evento durante o torneio. Rodolfo (Romulo Estrela) aceita as imposições de Lucrécia para retornar a Montemor. Petrônio desconfia ao ver Orlando conversando com Lucrécia (Tatá Werneck). Lucrécia defende a participação de Selena no torneio. Afonso decide passar a noite na casa de Samara para ajudar Levi a cuidar da mãe. Virgílio ateia fogo à casa de Samara.