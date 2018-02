Incêndio de grande proporção destrói parte de loja no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grande proporção destruiu parte de uma loja de produtos agropecuários no centro de São José do Rio Preto (interior de São Paulo), na noite desta sexta-feira (23). Não há informações de feridos. O fogo começou por volta das 19h na loja localizada na rua Pedro Amaral. Quinze equipes dos bombeiros, totalizando 40 homens, foram enviadas ao local. Quatro caminhões pipas da Semae (Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto) e quatro da Usinas Vale, Guarani e Cruz Alta foram usados no combate ao fogo. O incêndio foi controlado por volta das 22h. Os bombeiros passaram a madrugada deste sábado no local fazendo o trabalho de rescaldo para evitar o surgimento de novos focos de fogo.