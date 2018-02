Alex Teixeira custará R$ 8 mi ao Corinthians e tem cláusula para Europa

DASSLER MARQUES E DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians surpreendeu o mercado interno de transferências nesta sexta-feira (23) com uma contratação de impacto. O atacante Alex Teixeira, 28 anos, alcançou liberação por parte do Jiangsu Suning-CHN e já é considerado reforço pelos dirigentes corintianos para um empréstimo até dezembro. O 'pacote' que envolve salários e liberação exigirá o pagamento de pouco mais de 2 milhões de euros (R$ 8 milhões) durante a temporada. Considerado dentro do orçamento do futebol do Corinthians, que vendeu Jô e Guilherme Arana na janela de transferências, o reforço é a primeira negociação de impacto feita pelo presidente Andrés Sanchez. Ele intermediou o negócio com o empresário brasileiro Júnior Mendonza, representante de Alex Teixeira, e também entrou em acordo com os chineses por uma cláusula importante no contrato a ser ainda assinado. Em troca da liberação de Alex, o Jiangsu tem pré-estabelecido em contrato que o Corinthians é obrigado a abrir mão do empréstimo caso tenha ofertas a partir de 25 milhões de euros (R$ 100 milhões) no meio do ano. Nesse caso, porém, a direção do clube entrou em acordo para que o Corinthians tenha direito a 10% dessa eventual transferência ao longo do contrato em 2018. Os detalhes são consequência da valorização de Alex Teixeira no mercado europeu. Há dois anos, o atacante tinha princípio de acordo para jogar no Liverpool por mais de R$ 180 milhões, mas surpreendeu ao adotar um caminho diferente. O Jiangsu Suning, depois de levar Ramires do Chelsea, investiu 50 milhões de euros (R$ 218 milhões na cotação da época) para um contrato de quatro anos com Alex. Os proprietários da equipe, a última a abrigar Jô antes da ida ao Corinthians, são os mesmos da Inter de Milão. Esperado pelo Corinthians na capital paulista para o início da semana, entre segunda (26) e terça-feira (27), Alex Teixeira ainda está na China. Como possui contrato vigente só até dezembro de 2019 com o Jiangsu, é possível que assine uma extensão de seu vínculo para ser liberado ao Parque São Jorge. POSIÇÃO Revelado pelo Vasco e companheiro do ex-corintiano Lulinha nas seleções de base, Alex Teixeira é avaliado por Fábio Carille como um jogador de qualidade acima da média. Também há a ressalva, por parte do treinador, de que ele não é um centroavante com as características de Jô. Alex é meia-atacante de origem, capaz de atuar pelos lados do campo, atrás de um atacante de área ou, eventualmente, como o mais adiantado da equipe. Foi dessa maneira que em 2017, na maior parte do tempo, Alex Teixeira atuou no futebol chinês. Os números dele foram: 11 gols e seis assistências.