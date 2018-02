App de recarga de celular e bilhete único tem investimento de US$ 22 milhões

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A start-up RecargaPay anunciou ter recebido US$ 22 milhões (cerca de R$ 71,5 milhões) em investimentos. A companhia desenvolveu aplicativo que permite fazer pagamentos rotineiros pela internet. Os principais serviços são recarga celulares pré-pagos e cartões usados no transporte público (no caso das cidades de São Paulo, Ribeirão Preto e Diadema) e pagamento de contas. Os pagamentos podem ser feitos a partir de cartão de crédito ou dinheiro —nesse caso, o usuário carrega uma carteira virtual fazendo depósitos em lotéricas ou bancos. Gustavo Victorica, diretor de operações do RecargaPay, diz que o objetivo da companhia é oferecer ferramentas para facilitar pagamentos em situações que costumam colocar consumidores em filas desnecessariamente. Ele diz que a companhia busca desenvolver um sistema que atenda tanto quem ainda não tem conta em banco e, por isso, tem pouco acesso a pagamentos digitais como também quem já está acostumado com esse tipo de serviço. Gustavo Victorica, diretor de operações do aplicativo RecargaPay (divulgação) A promessa é dar agilidade. No caso do desbancarizado, ele exemplifica que o aplicativo permite que o consumidor faça uma única recarga por mês em dinheiro e, com sua carteira virtual, faça pagamento de várias contas no período sem perder tempo com deslocamentos e esperas. A empresa foi criada em 2013. Conta atualmente com 85 profissionais. Seu serviço tem cerca de 10 milhões de cadastrados. A companhia não informa, porém, o número de usuários ativos (que voltam ao app ao menos uma vez ao mês). Entre os novos investidores do RecargaPay estão o IFC (International Finance Corporation, braço de investimentos em companhias privadas do Banco Mundial) e os fundos TheVentureCity e Ventech. Além disso, mais de 100 investidores-anjo injetaram capital na empresa a partir das plataformas virtuais AngelList e FundersClub.