Bolsa leva mulheres jornalistas para participar de programa no MIT

Estão abertas até 6 de março as inscrições para a bolsa Elizabeth Neuffer, oferecida pela International Women’s Media Foundation (IWMF), que seleciona jornalistas mulheres dedicadas à cobertura de temas de direitos humanos e justiça social. Ao longo de sete meses, a profissional escolhida passará por um programa de pesquisa no Centro para Estudos Internacionais do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussets) e participará de estágios nas Redações do “New York Times” e do “Boston Globe”.

Os custos de viagem para os Estados Unidos serão cobertos pela bolsa, que também inclui um auxílio mensal para gastos com transporte, acomodação e alimentação. O programa aceita candidaturas de jornalistas de qualquer nacionalidade com no mínimo três anos de experiência em organizações de mídia. Também é exigida fluência em inglês. Para se inscrever, é preciso mandar currículo, exemplos de trabalhos publicados, duas cartas de recomendação e uma declaração de interesse pelo site. Mais informações podem ser consultadas no link (https://www.iwmf.org/programs/the-elizabeth-neuffer-fellowship/apply-for-the-neuffer-fellowship/).