Faap oferece curso gratuito de economia e negócios para jornalistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 16ª edição do curso de extensão Agenda Brasil, treinamento gratuito para jornalistas interessados em economia e negócios promovido pela Faap (Fundação Armando Álvares Penteado), está com as inscrições abertas até 28 de fevereiro. Ao longo de 16 encontros, que acontecem entre 6 de março e 26 de junho, o programa discutirá temas da agenda e da cobertura diária da imprensa, com aulas ministradas por professores de administração, economia e direito da instituição. Os encontros acontecerão sempre às terças-feiras, das 9h30 às 12h15, na sede da Faap em São Paulo. Jornalistas que trabalham em veículos de comunicação podem se inscrever preenchendo uma ficha de inscrição online e enviando uma carta de recomendação assinada por um superior e uma cópia de currículo atualizada para o e-mail agendabrasil@faap.br.