Cristiano Ronaldo faz 2, fica perto de marca e define nova vitória do Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid goleou o Alavés por 4 a 0 neste sábado (24), no Santiago Bernabéu, e alcançou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol. Destaque para Cristiano Ronaldo, que fez dois gols e ficou a apenas um de alcançar a marca de 300 no torneio. Quem também foi decisivo na partida foi Benzema, que deu duas assistências e anotou um de pênalti para rebater as críticas que recebeu depois de perder dois gols claros no primeiro tempo. Bale também anotou para os merengues. O resultado deixa a equipe do técnico Zinedine Zidane na terceira posição de La Liga, com 51 pontos, a quatro do Atlético de Madrid e 11 do Barcelona, que ainda jogam na rodada. O Alavés é o 15º, com 28. Invictos agora há sete jogos contando todas as competições, o Real volta a campo já nesta terça-feira, quando visita o Espanyol também pelo Espanhol. Dois dias depois, o Alavés recebe o Levante.