(foto: Guilherem Dalla Barba/SMELJ/Arquivo)

SAIBA MAIS

A 12ª edição da corrida Revezamento Entre Parques vai ocasionar bloqueios pela cidade neste domingo (25/2). A largada da prova é às 7h, no Bosque João Paulo II (ao lado Museu Oscar Niemeyer), com previsão de término às 11h, no Parque Barigui.

A Rua Manoel Eufrásio, entre a Marechal Hermes e a Travessa João Bom, vai estar bloqueada a partir da meia-noite de sábado (24/2) para a montagem da estrutura.

No decorrer de todo o trajeto, os atletas terão auxílio de monitores e, também, de agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (Setran) e do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran). Além disso, eles serão responsáveis pela orientação aos motoristas, já que todo o percurso terá espaço compartilhado: o trânsito continuará fluindo nas pistas à esquerda, enquanto os corredores ocuparão a pista ao lado direito das vias.

O trajeto tem 25 quilômetros. A corrida segue pela Marechal Hermes, Praça Nossa Senhora de Salete, Cândido de Abreu, Inácio Lustosa e Mateus Leme, percorrendo os parques São Lourenço, Tanguá, Bosque Alemão e Tingui, com chegada ao Parque Barigui (em frente ao Centro de Atividade Física Professora Judith Passos).