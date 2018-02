Toledo e região recebem R$ 1 milhão para atendimentos hospitalares

Os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná (CISCOPAR), que tem como cidade polo Toledo, no Paraná, estão ganhando reforço de R$ 1 milhão, recurso liberado pelo Ministério da Saúde para ampliar e qualificar atendimentos hospitalares, oferecidos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Desse total, R$ 100 mil estão indo para a Associação Beneficente Costa Oeste (ACO). O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, neste sábado (24), durante encontro com gestores e prefeitos locais.

Além dessa verba, o Governo Federal também está anunciando a liberação de mais R$ 920 mil para custeio de serviços ambulatoriais e hospitalares, como consultas, exames especializados e cirurgias eletivas, para os municípios que fazem parte do CISCOPAR, formada por Toledo e outras 17 cidades. Os procedimentos eletivos são aqueles que não têm caráter de urgência e emergência, ou seja, que são marcados com antecedência. Atendimentos ambulatoriais são aqueles que não precisam de internação, enquanto os hospitalares necessitam.

“Esse incremento só está sendo possível devido à grande economia que estamos fazendo no Ministério, o que nos permite reinvestir em mais serviços e equipes de saúde. O objetivo é melhorar o atendimento à população e nossa gestão é marcada pela austeridade, pela aplicação de todo o recurso na própria saúde. São verbas que certamente chegam em boa hora para qualificar a saúde de Toledo e toda a região”, destacou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.