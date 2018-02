Paraná é o 5º estado com mais instalações de energia solar no País

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O Paraná é o 5º estado brasileiro com maior número de instalações de energia solar no Brasil. Até agosto de 2017, foram estabelecidas 1.053 conexões para captação de energia solar em terras paranaenses, o que corresponde a quase 8% do total de instalações em todo o país. O Estado fica atrás apenas de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As informações são da 1ª pesquisa da Greener em 2017, divulgada pela Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD).

De acordo com o diretor de marketing e comercial da NHS, Ronaldo Paiva, “estar entre os cinco estados que mais produzem energia através de sistemas fotovoltaicos coloca o Paraná como um dos principais polos de geração de energia renovável no país”.

Segundo Ronaldo, cada vez mais o segmento vem sendo visto com bons olhos, e a tendência é que o número de instalações cresça ainda mais. “De janeiro a agosto de 2017, por exemplo, a quantidade de instalações feitas em todo o Brasil, para a geração de energia solar, aumentou em aproximadamente 100%, em comparação ao mesmo período do ano anterior (2016)”, ressalta.

Para o executivo, vários benefícios, entre eles a redução significativa nos gastos com o consumo de energia elétrica, têm feito com que grandes empresas optem pelo sistema de captação de energia solar. “Essa é uma alternativa que vem possibilitando às empresas a terem uma economia que pode chegar a mais de 90% na conta de luz, dependendo da potência do equipamento que for instalado”, ressalta.