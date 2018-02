Tribunal de Contas vai testar qualidade do asfalto de Curitiba

Trecho pronto da obra em Santa Felicidade (foto: Daniel Castellano/SMCS/Arquivo)

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TC-PR) iniciará, nesta terça-feira (27 de fevereiro), testes para verificar a qualidade do asfalto na obra de revitalização da Avenida Manoel Ribas, principal via do bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Engenheiros do TCE-PR vão retirar placas do pavimento, para análise em laboratório.

Curitiba é um dos 12 municípios paranaenses a ter obra viária fiscalizada pelo Tribunal com a utilização de laboratório que analisa tecnicamente a qualidade do asfalto. A obra da Manoel Ribas faz parte do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Curitiba, que recebe recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Orçada em cerca de R$ 21,4 milhões, a pavimentação tem extensão de 2,8 quilômetros e foi iniciada em março de 2017. O trecho inicia na Rua Madre Clélia Merloni e vai até o viaduto sobre a PR-418, no Contorno Norte.

Na oportunidade, o presidente do TCE-PR, conselheiro Durval Amaral, apresentará o trabalho e falará sobre os primeiros resultados dos testes já realizados em outras cidades e o que vem sendo detectado na análise prévia de editais de obras de pavimentação.