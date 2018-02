Bobsled brasileiro precisa subir cinco posições para ir à final

Da Redação Bem Paraná com sites

24/02/18 às 16:27 - Atualizado às 22:13 Da Redação Bem Paraná com sites

(foto: Reprodução/TV)

A equipe de bobsled 4-man do Brasil fez sua estreia na noite de sexta-feira,23, (horário de Brasília) na pista do Olympic Sliding dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018, na Coréia do Sul. O time que tinha terminado todos os quatro treinos realizados até a quinta-feira (22) entre os 20 primeiros – posição de corte que define a classificação para a quarta e última bateria da competição — não conseguiu superar a 25ª colocação.

Depois das duas primeiras descidas os brasileiros se mantém em 25º lugar, fora da final. Nesta virada de noite de sábado (24) para domingo (25), também no horário do Brasil, os brasileiros participam de mais uma descida e precisam melhorar o tempo em pelo menos 59 décimos de segundo para avançarem entre os 20, e terem o direito da quarta descida.