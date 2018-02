Maior traficante de armas para o Brasil é preso nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerado o maior traficante de armas dos Estados Unidos para o Brasil, Frederik Barbieri foi preso na madrugada deste sábado (24), em sua casa, em Miami (EUA). Ele é apontado como o responsável por uma carga de 60 fuzis apreendida em junho de 2017, no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A detenção de Barbieri foi feita por agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos. Com ele, foram apreendidos 40 fuzis que seriam mandados para o Brasil. Acredita-se que os armamentos abasteciam diferentes facções criminosas no Brasil. Barbieri tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio de Janeiro por causa da carga de fuzis apreendida em 2017. Ele também era alvo da Polícia da Bahia por causa de uma carga de munições apreendida em Salvador e era considerado foragido desde 2015.