Tapete de Corpus Christi vai dobrar de tamanho em Curitiba

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

A Arquidiocese de Curitiba espera reunir 100 mil pessoas, nos dias 30 e 31 de maio, no Centro Cívico, para a celebração do Corpus Christi. Na sexta-feira (23), o bispo auxiliar Dom Francisco Cota de Oliveira esteve na Câmara Municipal para apresentar o planejamento do evento e recebeu o apoio dos 14 vereadores católicos do Legislativo. “Temos mantido um diálogo permanente com a Igreja, com o arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo”, elogiou o presidente da Casa, Serginho do Posto (PSDB). Um projeto de lei para incluir a celebração no calendário oficial da cidade será protocolado pelos vereadores católicos nos próximos dias.

O tradicional tapete de serragem, decorado com passagens bíblicas, poderá chegar a 4 km de comprimento, segundo as expectativas da Arquidiocese de Curitiba. No ano passado, o tapete chegou a quase 2 quilômetros de extensão na Avenida Cândido de Abreu.

Diferente dos outros anos, as pessoas que ajudarão na composição da peça, na manhã do dia 31, após a vigília na praça Nossa Senhora de Salete, receberão capacitação em artes visuais no período que antecede a festa. O trajeto da procissão terá a forma de um “P”, símbolo tradicional da cultura cristã. “Também haverá um coral de 400 vozes e os padres estarão durante o dia no local da procissão, para ouvir a confissão e atender a população”, explicou Edmundo Filho, do comitê de organização.

“É uma atividade para celebrar a fé, para dar-se a conhecer, que surgiu para ser uma demonstração eucarística, da presença física de Jesus Cristo”, explicou Dom Francisco, que estava acompanhado de membros da comissão de organização do Corpus Christi. Novo em Curitiba, ele agradeceu as referências elogiosas à Cúria, na pessoa de Dom Peruzzo, e destacou que essa será a primeira vez dele à frente da celebração na cidade, que integra o roteiro turístico da fé, pela quantidade de santuários que abriga. “Sabemos que há expectativa na cidade pelo evento”, afirmou.